Интервал движения поездов на ВСМ сократят до 15 минут

Заммэра Москвы Ликсутов: интервал движения на ВСМ сократят до 15 минут

Интервал движения поездов на Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом составит 15 минут, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его словам, это даст жителям Санкт-Петербурга и Москвы возможность сократить время нахождения в пути почти в два раза.

«С учетом количества пассажирских мест и запланированных интервалов, когда мы достигнем установленных объемов расписания, поезда будут курсировать каждые 15 минут», — сказал заместитель мэра.

Высокоскоростная магистраль, реализуемая по поручению президента Владимира Путина, свяжет Санкт-Петербург и Москву и будет предназначена для пассажирских перевозок.

Она пройдет через шесть российских регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.

Концессионное соглашение о реализации проекта запуска ВСМ подписали в начале июля 2024 года.