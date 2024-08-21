Интервал движения поездов на ВСМ сократят до 15 минут
Заммэра Москвы Ликсутов: интервал движения на ВСМ сократят до 15 минут
Интервал движения поездов на Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом составит 15 минут, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его словам, это даст жителям Санкт-Петербурга и Москвы возможность сократить время нахождения в пути почти в два раза.
«С учетом количества пассажирских мест и запланированных интервалов, когда мы достигнем установленных объемов расписания, поезда будут курсировать каждые 15 минут», — сказал заместитель мэра.
Высокоскоростная магистраль, реализуемая по поручению президента Владимира Путина, свяжет Санкт-Петербург и Москву и будет предназначена для пассажирских перевозок.
Она пройдет через шесть российских регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.
Концессионное соглашение о реализации проекта запуска ВСМ подписали в начале июля 2024 года.