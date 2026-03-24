В России выпустили в продажу самую мощную Lada

АвтоВАЗ запустил продажи новой Lada Vesta Sport по цене от 2,3 миллиона рублей

АвтоВАЗ вывел в продажу Lada Vesta Sport нового поколения с мотором на 147 лошадиных сил и новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Модель впервые предложили сразу в двух кузовах — седан и универсал. Стартовую рекомендованную цену на седан зафиксировали на уровне 2 352 000 рублей.

Новую Vesta Sport собрали более чем из 200 оригинальных деталей. Силовой агрегат построили на базе двигателя 1,8 литра EVO. Инженеры увеличили мощность за счет спортивных распределительных валов, специальной прошивки контроллера и оригинальной системы холодного впуска. Выпускную систему тоже доработали: ей увеличили диаметр и настроили спортивное звучание.

Автомобиль впервые получил шестиступенчатую механическую коробку передач. Систему курсовой устойчивости оснастили спортивными настройками и функцией полного отключения. Шасси с клиренсом 158 миллиметров адаптировали под разные дорожные условия, а расширенная колея повысила устойчивость машины.

Седан способен разогнаться до 100 километров в час за 9,8 секунды, универсал — за 9,9. Максимальная скорость достигает 195 и 192 километров в час соответственно.

Vesta Sport выпустили в максимальной комплектации «Техно». В нее вошли светодиодная оптика, подогревы, парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и «Алисой».

Ранее АвтоВАЗ заявил о планах по запуску долгосрочной подписки на автомобили Lada для клиентов. Ежемесячный платеж за такую услугу составит около 44 тысяч рублей.