АвтоВАЗ решил запустить подписку на автомобили Lada

Компания АвтоВАЗ планирует запустить долгосрочную подписку на автомобили Lada для клиентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил автоэксперт Артем Самородов со ссылкой на итоги дилерской конференции концерна.

«Да, уже скоро Vesta можно будет не покупать, а просто взять по подписке и ездить столько, сколько душе угодно», — написал он.

Эксперт уточнил, что ежемесячный платеж составит 43 990 рублей. Модель Lada Vesta в комплектации «Драйв» с 1,6-литровым двигателем и вариатором будет доступна по подписке сроком до 12 месяцев.

В ежемесячный платеж войдет полный пакет обслуживания, который включает страховые полисы ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонную смену шин и услуги спутниковой охраны. Конкретные сроки запуска нового сервиса производитель пока не раскрывает.

Ранее АвтоВАЗ начал выпускать коммерческий транспорт под новой маркой SKM. Первой моделью линейки стал фургон М7, доступный в пассажирском и грузовом вариантах.