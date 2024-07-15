В России введут индексацию утильсбора на машины до 2030 года

Российские власти предложили ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в стране до 2030 года, разово повысив его на 70-85% в 2024 году, а затем ежегодно на 10-20%. Об этом сообщили на сайте Минпромторга РФ.

«Поэтапная индексация утилизационного сбора может коснуться легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что изменения в части импорта не затронут физические лица, которые смогут самостоятельно ввозить в страну автомобили с объемом двигателей до трех литров для личного пользования, соблюдая при этом установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов.

«Министерство продолжает реализацию комплекса мер господдержки, за счет которого предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники», — отметили в министерстве.

Проект постановления правительства уже подготовили и направили на процедуру общественного обсуждения. В ближайшее время документ опубликуют на портале regulation.gov.ru.

Ранее руководитель управления продаж и маркетинга китайского бренда VGV Максим Железняк оценил предложение Госдумы повысить утильсбор на колесную технику, отметив, что в результате реализации такой инициативы стоимость иномарок может увеличиться на 300 тысяч рублей.