Автоэксперт Железняк: иномарки могут подорожать на 300 тыс после повышения утильсбора

Руководитель управления продаж и маркетинга китайского бренда VGV Максим Железняк в беседе с изданием «ФедералПресс» прокомментировал предложение Госдумы РФ повысить утилизационный сбор на колесную технику.

По его словам, если инициативу одобрит правительство, то стоимость иномарок может увеличиться на 300 тысяч рублей.

«Утильсбор распространяете на все автомобили, произведенные не на территории Российской Федерации или ЕАЭС. Таким образом, под него попадут не только японские или европейские автомобили, но и китайские автомобили», — сказал эксперт.

Что касается дальнейшего удорожания машин, цены будут расти пропорционально увеличению утильсбора, добавил Железняк.