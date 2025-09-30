Алиханов: льготный утильсбор не изменится для наиболее востребованных авто

Льготные коэффициенты при уплате утильсбора сохранятся для массовых и востребованных у россиян машин. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с ТАСС .

«Мы предлагаем сохранить действие нашей меры поддержки — льготных коэффициентов — как раз для массовых машин с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, наиболее востребованных у населения», — заявил он.

По его словам, сумма утильсбора для них не изменится — 3,4 тысячи рублей за новую машину и 5,2 тысячи за авто старше трех лет.

По словам министра, в 2024 году физлица ввезли приблизительно 218,1 тысячи машин с двигателем мощнее 160 лошадиных сил, это лишь 11% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в России и 16% от всего импорта машин за указанный период.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что новые правила расчета утильсбора коснутся электромобилей и гибридов. Также он отметил, что за б/у придется платить вдвое больше.