В России вернут в строй старые самолеты для увеличения пассажиропотока

«Известия»: в России восстановили и вернули в строй старые Ту-204, Ан-148 и Ил-9

Российские авиакомпании вернут в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты, чтобы сохранить пассажиропотока. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

В России продлили программу восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации — девяти самолетов Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96. В ГК «Ростехе» отметили, что этим воздушным судам до 30 лет.

«Процесс их восстановления стартовал в 2022-м и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками. В числе получателей — Red Wings и другие компании», — говорится в материале.

В госкорпорации добавили, что еще два восстановленных Ту-204 передадут эксплуатантам в 2026–2027 годах.

В строй решили вернуть не только отечественные, но и иностранные самолеты. В частности, на регулярных маршрутах может удвоиться количество двухпалубных Boeing 747, которые можно использовать на разных направлениях. В прошлом году они чаще всего летали в Сочи и на Дальний Восток.

Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков рассказал, что воздушные суда возвращают в строй, чтобы восполнить наметившийся дефицит техники.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что 2025 год стал рекордным по выпуску боевых самолетов.