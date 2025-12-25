Россия за год выпустила рекордное число боевых самолетов

В 2025 году в России существенно нарастили производство боевых самолетов. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» .

«Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов», — отметили в пресс-службе.

Корпорация в полном объеме выполнила план по производству истребителей Су-35С. Специалисты уже приступили к работе над программой следующего года.

В Ростехе назвали Су-35С одним из самых востребованных самолетов, который эффективно уничтожает цели в ходе спецоперации, действуя на рекордных дальностях.

«Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков», — добавили в корпорации.

Ранее истребитель Су-57 провел тестовый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177», испытания прошли успешно. Ростех сообщил, что новое оборудование усилило летные характеристики самолета.