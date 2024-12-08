В России в скором времени изготовят почти 1000 самолетов

В ближайшем будущем в России планируют изготовить 994 гражданских самолета различных типов. Об этом заместитель председателя правительства Виталий Савельев рассказал журналисту Павлу Зарубину. Его интервью опубликовали «Вести» .

«Планируем с Минпромторгом 994 самолета изготовить в ближайшем обозримом будущем», — отметил Савельев.

Чиновник напомнил об указе президента России, по которому половину флота каждой авиакомпании должны составлять лайнеры отечественного производства.

Он добавил, что страна продолжает закупки зарубежных авиационных судов. По данным на апрель 2022 года, 95% всего пассажирооборота шло на иностранных самолетах.

В мае в правительстве утвердили план, по которому авиаперевозчики получат 990 самолетов отечественного производства. Это произойдет до 2030 года. Премьер-министр Михаил Мишустин также анонсировал постройку более 600 лайнеров только из российских компонентов.