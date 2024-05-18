990 самолетов. Правительство рассказало о планах развития авиаотрасли | 360°

Технологии 18 мая 2024, 00:33 990 самолетов. Правительство рассказало о планах развития авиаотрасли Власти России утвердили планы производства МС-21 и SSJ New РИА «Новости»

Читать 360 в

Правительство РФ приняло решение в период с 2024-го по 2030-й годы поставить авиаперевозчикам 990 самолетов отечественного производства. Об этом сообщили на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Речь идет о таких машинах, ка SSJ New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96-300, ТВРС-44 «Ладога», «Освей» (ЛМС-192) и «Байкал».

Реклама

Кроме того, предполагается передача 765 вертолетов «Ансат», Ми-8МТВ-1 и Ми-ВАМТ.

В пресс-службе отметили, что программа может быть выполнена с учетом успешной реализации программ по импортозамещению.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 могут переименовать в «Яковлев». Он подчеркнул, что ОАК откажется от использования названия Superjet.