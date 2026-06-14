В России уточнят требования к технической безопасности автомобилей

Правительство усовершенствует требования к технической безопасности автотранспорта, включая алкозамки, круиз-контроль и системы мониторинга. Об этом сообщил ТАСС .

В документе, который утвердил кабмин, говорится, что к 2030 году актуализируют требования к эксплуатации автомобилей, выпущенных 30 и более лет назад. Разработкой критериев займутся Росстандарт, Минпромторг, Минтранс, МВД и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт.

В 2026-2030 обновят требования к бортовым системам, средствам мониторинга, круиз-контроля, помощи водителю, защиты, автоматизации и очистки.

Планируется выработать правила применения алкозамков, устройств для обнаружения признаков сна и отвлечения внимания, дистанционного контроля за скоростью, манерой вождения и соблюдением режима труда и отдыха.

Ранее в МВД направили предложение не штрафовать водителей за забытые автодокументы. Проверять их наличие предложили дистанционно по базам данных.