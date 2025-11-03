Под повышенный утильсбор подпали авто трех марок

Обновленные правила расчета утильсбора для легковых автомобилей вступят в силу с 1 декабря. Заметное подорожание в цене коснется машин с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, сообщили на официальном портале правовой информации.

Прежде всего, изменения скажутся на новых и мощных моделях, включая кроссоверы и внедорожники. Увеличение сбора станет ощутимым для тех, кто планирует покупать автомобили среднего и премиального сегментов.

Руководитель «Автостата» Сергей Целиков назвал 10 самых популярных автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил, которые в 2025 году ввозили россияне. Он отметил, что среди новых автомобилей первое место занимает Geely Monjaro.

«Поклонникам этой модели сильно переживать не стоит. Есть официальный импорт. Конечно, подороже, но зато с гарантией», — написал Целиков.

Однако покупатели таких моделей, как Toyota Rav4 и Highlander, BMW X3, X5, Volkswagen Tiguan, Mercedes-Benz G-класса ощутят повешение утильсбора очень сильно. Также сбор, предположительно, возрастает на автомобили с пробегом — Hyundai Palisade, BMW 5-й серии, Х3 и X5, Subaru Levorg, Kia Sorento и Carnival.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее напомнил, что с апреля прошлого года в России льготные утильсборы не распространяются на машины из стран Таможенного союза.