В России сотни автомобилей Porsche перестали заводиться из-за массового сбоя

В России владельцы дорогостоящих машин Porsche стали массово жаловаться на проблемы, с которыми сталкиваются при попытке завести транспортное средство. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Сотни автомобилей Porsche превратились в кирпичи по всей России», — указали в публикации.

Некоторые иномарки полностью перестали заводиться. Чаще всего с неполадками сталкивались водители из Москвы, Краснодара и других крупных городов страны.

В дилерских центрах предположили, что причина сбоя может крыться в неполадках со связью. Другая версия — работа заводской сигнализации, отвечающей за блокировку транспортного средства.

Владельцам Porsche посоветовали отключить аккумулятор машины примерно на 10 часов.

