Более 250 тысяч автомобилей Honda отзовут из-за ошибки в ПО
CBS: Honda отозвала почти 257 тысяч авто из-за проблем с остановкой двигателя
Японская транснациональная корпорация Honda планирует отозвать 256 603 автомобиля из-за ошибки в программном обеспечении, которая увеличивает риск аварии. Об этом сообщил американский телеканал CBS News.
«Отзыв касается автомобилей Honda Accord Hybrid 2023–2025 годов выпуска, согласно уведомлению от 17 ноября, опубликованному Национальным управлением безопасностью движения на трассах», — говорится в материале.
Имеющаяся ошибка во внутреннем программном обеспечении автомобилей может привести к потере мощности двигателей. Дилеры бесплатно перепрограммируют неисправное ПО.
Корпорация отправит письма владельцам авто, которых это касается, 5 января 2026 года. Идентификационные номера машин, участвующих в отзыве, можно будет найти на сайте госагентства с 18 ноября.
Ранее Нonda отозвала более 406 тысяч машин из-за дефекта, способного привести к отсоединению колес.
В начале осени АвтоВАЗ объявлял об отзыве свыше 14 тысяч машин Lada Travel из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных служб.