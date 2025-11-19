Более 250 тысяч автомобилей Honda отзовут из-за ошибки в ПО

CBS: Honda отозвала почти 257 тысяч авто из-за проблем с остановкой двигателя

Японская транснациональная корпорация Honda планирует отозвать 256 603 автомобиля из-за ошибки в программном обеспечении, которая увеличивает риск аварии. Об этом сообщил американский телеканал CBS News .

«Отзыв касается автомобилей Honda Accord Hybrid 2023–2025 годов выпуска, согласно уведомлению от 17 ноября, опубликованному Национальным управлением безопасностью движения на трассах», — говорится в материале.

Имеющаяся ошибка во внутреннем программном обеспечении автомобилей может привести к потере мощности двигателей. Дилеры бесплатно перепрограммируют неисправное ПО.

Корпорация отправит письма владельцам авто, которых это касается, 5 января 2026 года. Идентификационные номера машин, участвующих в отзыве, можно будет найти на сайте госагентства с 18 ноября.

Ранее Нonda отозвала более 406 тысяч машин из-за дефекта, способного привести к отсоединению колес.

В начале осени АвтоВАЗ объявлял об отзыве свыше 14 тысяч машин Lada Travel из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных служб.