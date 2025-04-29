В России скопилось полмиллиона нераспроданных новых автомобилей

К концу первого квартала 2025 года на складах автодилеров находилось примерно полумиллионом новых легковых машин. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале .

«За три месяца практически никак. Продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и еще куда там можно. В итоге — то на то и выходит», — написал он.

По словам специалиста, из общего числа автомобилей, которое составляет 500 тысяч, около 300–350 тысяч принадлежат китайским производителям. Оставшиеся 150–200 тысяч — это машины российских, белорусских, корейских и других брендов.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании автомобилей. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова уточнила, что цены на автомобили в России вырастут осенью из-за новых правил расчета утилизационного сбора.

Автодилеры уже заготовили машины, поэтому цены начнут подниматься через несколько месяцев после вступления в силу новых норм.