Фейк: с 1 сентября инспекторы будут останавливать водителей и спрашивать правила ПДД

Инспекторы ГИБДД не будут проверять знания ПДД у водителей при остановке

С 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила: инспекторы ГИБДД смогут останавливать водителей и проверять их знание ПДД. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется ролик, в котором говорится, что «с 1 сентября по поручению президента России меняются правила сдачи экзамена сотрудниками ГИБДД». Мужчина на видео утверждает, что с началом осени любого водителя могут остановить инспекторы ГИБДД и заставить отвечать на 20-30 вопросов на планшете. В случае неудачи изымаются документы, а водителя направляют на пересдачу в отделение ГИБДД.

Правда

На самом деле, автор видео либо что-то перепутал, либо сознательно вводит в заблуждение пользователей, так как, вероятно, речь шла об изменениях в Республике Кыргызстан. Так, в марте стало известно, что в Киргизии будут проверять знания ПДД у нарушивших правила водителей прямо на месте.

Пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов заявил, что, если нарушитель не сможет ответить на вопросы, связанные с ПДД, его водительское удостоверение будет временно изъято, а вернуть его можно будет после повторного прохождения тестов уже в подразделении МВД республики.

Пресс-секретарь президента Киргизии также рассказал, что причиной ужесточения правил является желание усилить безопасность на дорогах, так как до недавнего времени лишь 20-30% получавших права действительно сдавали экзамен на знание ПДД.

В России опровергли информацию о том, что водителей будут проверять на знание ПДД по месту остановки за нарушение правил дорожного движения. В полиции Краснодарского края назвали данные из ролика в Сети не соответствующими действительности.

В ведомстве напомнили, что правила проведения экзаменов утверждены постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097, и проведение каких-либо дополнительных экзаменов и проверок знаний ПДД для лиц, уже имеющих водительские удостоверения, не предусмотрено, за исключением граждан, лишенных права управления ТС. Они должны выполнить правила возврата водительского удостоверения, экзамены для них проводятся исключительно в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.

В полиции Кубани рекомендовали не доверять информации, публикуемой в мессенджерах и соцсетях без официального подтверждения госорганов.

Таким образом, информация о том, что в России с 1 сентября инспекторы ГИБДД смогут проверять знания ПДД у водителей при остановке, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.