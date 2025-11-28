В России расширят тарифный коридор по ОСАГО

Центробанк увеличил тарифный коридор ОСАГО на 15% для всех видов транспорта. Информацию об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

«С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%», — указали в релизе.

Корректировка поможет страховщикам предлагать полисы по обоснованной цене, которая точнее отражает риски водителей, подчеркнули в ЦБ.

Центробанк напомнил, что с сентября 2022 года тарифный коридор для полисов ОСАГО для личных автомобилей не менялся. За это время средние выплаты по страховке выросли в полтора раза, а с начала года — еще на 16%. В то же время стоимость полисов снизилась в среднем на 4%.

Центробанк скорректировал территориальные коэффициенты: снизил их для 20 регионов и повысил для 28. Например, в Новосибирской области и трех районах Ингушетии коэффициенты выросли вдвое. Регулятор объяснил это высоким уровнем рисков мошенничества в ОСАГО за последние пять лет в этих регионах.

В начале ноября Российский союз автостраховщиков сообщил, что в среднем по России частота страховых случаев по ОСАГО составила 4,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Ингушетии — 11,3%. Следом идут Дагестан (7%) и Приморский край (6,6%). Новосибирская область заняла четвертое место с показателем 6,3%.

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ опросили россиян и выяснили: для большинства важнее, чтобы ремонт автомобиля по ОСАГО был быстрым, чем качественным. По данным аналитиков, почти четверть опрошенных (24%) предпочитают получить от страховщика денежные выплаты, а не ремонт.