Эксперт по страхованию Цыганов сообщил, что для многих россиян срок ремонта авто по ОСАГО важнее качества

Специалисты Финансового университета при Правительстве РФ провели опрос и выяснили, что для большинства россиян срок ремонта автомобиля по ОСАГО приоритетнее его качества. Об этом рассказал заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Александр Цыганов в беседе с « Ридусом ».

По данным аналитиков, почти четверть опрошенных (24%) предпочитают получить от страховщика денежные выплаты, а не ремонт. По словам эксперта, причины могут быть разными: например, незначительность повреждений автомобиля или желание отремонтировать его своими силами или в неофициальных сервисах.

Среди тех, кто все же выбирает ремонт машины, 74% хотят, чтобы процесс был максимально быстрым, и только 26% готовы подождать ради лучшего качества. Каждый пятый готов ждать оригинальных запчастей, 40% согласны на аналоги.