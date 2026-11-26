«Аэрофлот» в 2027 году будет перевозить пассажиров по субсидии в 26 направлениях

В России с 1 декабря начнут продажу билетов по субсидированным тарифам на зимние рейсы с вылетами до 27 марта 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Продажу билетов на летнее расписание откроют 15 декабря. Географию субсидированных перелетов расширили до 26 направлений.

«Документы проверим в течение нескольких дней с момента бронирования и сообщим результат по электронной почте», — отметили в компании.

Купить билеты по сниженной цене могут жители Калининградской области и Дальнего Востока, а также граждане нескольких льготных категорий. Год назад субсидированные билеты были доступны для 25 направлений.