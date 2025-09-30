В России продлили ограничения на вывоз бензина и дизеля до конца 2025 года

Правительство России ввело масштабные ограничения на экспорт нефтепродуктов для стабилизации цен на внутреннем рынке. Официальное заявление опубликовала пресс-служба кабинета министров.

Новое постановление продлевает запрет на вывоз автомобильного бензина до 31 декабря 2025 года. Ограничения также распространяются на экспорт дизельного топлива и других газойлей.

«Введенные меры касаются всех экспортеров, включая непосредственных производителей», — уточнили в пресс-службе правительства.

При этом для производителей все же сохраняются исключения по поставкам отдельно дизельного топлива.

Такое решение приняли на фоне роста биржевых и розничных цен на бензин в летне-осенний период. Вице-премьер Александр Новак подтвердил наличие небольшого дефицита нефтепродуктов.

По его словам, ситуация контролируется за счет накопленных остатков топлива. Также главы нескольких регионов сообщали о проблемах с обеспечением АЗС.

Ограничения экспорта призваны насытить внутренний рынок нефтепродуктами. Дополнительной целью стало пресечение серого экспорта, когда трейдеры покупают топливо по внутренним ценам для перепродажи за рубеж.

Ранее дефицит бензина АИ-95 возник в Севастополе. Причиной послужило наложение нескольких факторов — плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, загруженности логистики и искусственного ажиотажа.