Развожаев объявил о начале поставок бензина АИ-95 в Севастополь

Развожаев: запасы бензина АИ-95 в Севастополе пополнят в течение двух дней

Возникший в Севастополе дефицит бензина АИ-95 окончательно решат в течение двух дней. Первые партии топлива уже поступили. Об этом в эфире телеканала «СТВ. Севастополь» заявил губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что запасов дизельного топлива в городе достаточно, но для их компенсации потребуется немного больше времени.

«Вчера завезли большое количество АИ-95. Все необходимые запасы движутся в сторону Севастополя, ежедневно будут пополняться заправочные станции. Что касается бензина марки АИ-95, ситуация стабилизируется в течение двух дней», — сказал Развожаев.

Губернатор добавил, что причиной дефицита стали сразу несколько факторов, которые сложились одновременно: плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, загруженность логистики и искусственно вызванный ажиотаж.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее также пообещал в ближайшие два дня решить вопрос с обеспечением автозаправочных станций бензином АИ-95. По его оценке, для решения вопроса с обеспечением водителей АИ-92 понадобится не менее двух недель.