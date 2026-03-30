В России предложили ввести ПТС для питбайков и приравнять их к мототранспорту

В России предложили ввести ПТС на питбайки и приравнять их к мототранспорту, сообщил телеграм-канал Shot . Сейчас они относятся к спортинвентарю, который не надо ставить на учет.

Идею предложил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он отметил, что каждый год в авариях с участием питбайков погибают дети, управляющие этим видом транспорта.

Питбайки считаются спортинвентарем, поэтому для их управления не нужны права и ПТС. Однако подростки ездят на них по обычным дорогам.

«В инициативе также указывается, что на питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку. Хотя по всем параметрам могут быть приравнены к мототехнике, как скутеры и другие мотоциклы», — отметили авторы публикации.

Шапарин обратился к генеральному прокурору России с предложением приравнять питбайки к мототехнике и обязать владельцев получать ПТС. По его мнению, это поможет снизить количество аварий на дорогах и защитить детей от травм. В НАС также предложили ввести уголовную ответственность для продавцов, которые продают питбайки без ПТС и квадроциклы без ПСМ.

В прошлом году сотни подростков пострадали в России из-за питбайков. Депутат Станислав Вихор напомнил, что питбайк — очень опасная игрушка. Иногда родители просто недооценивают все риски, связанные с таким подарком, а он легко может стать причиной серьезного ДТП.