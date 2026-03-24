Сегодня 16:25 Депутат из Домодедова принял участие в круглом столе «ЕР» по проблеме питбайков

Депутаты

Город Домодедово

«Единая Россия»

Сотни подростков пострадали в России за прошлый год из-за питбайков. Чтобы решить проблему с этим транспортом, на площадке Московской областной думы состоялся круглый стол «Единой России», в котором принял участие представитель совета депутатов Домодедова Станислав Вихор.

На совещании министр транспорта Подмосковья Марат СибатУлин напомнил, что питбайк, несмотря на наличие двигателя, — не транспортное средство, а спортивный инвентарь. И именно поэтому, чтобы управлять им, водительские права не нужны. В этом состоит основная проблема.

«Питбайк — очень опасная игрушка. Иногда родители просто недооценивают все риски, связанные с таким подарком, ведь он легко может стать причиной серьезного ДТП. По статистике, этим видом техники управляют совсем молодые ребята, которые не осознают все последствия. Поэтому „Единая Россия“ выступает с инициативой прекратить бесконтрольное использование питбайков детьми и подростками в регионе. Если у ребенка есть свободное время, пусть он лучше проводит его в спортивных секциях, — отметил Станислав Вихор.

На круглом столе подчеркнули, что такие обсуждения необходимы для выработки мер по защите подростков от опасности. «Единая Россия» предлагает ввести контроль за детьми в Подмосковье, которые пользуются питбайками. Также участники встрече говорили о повышении качества знаний ПДД и безопасности на дорогах и тротуарах.