В России предложили сдавать экзамены на водительские права без медсправки
РИА «Новости»: в России отменят медсправки для сдачи экзаменов на вождение
Экзаменуемых на водительские права могут освободить от предъявления медсправки. Об этом сообщило РИА «Новости».
Россиянам могут разрешить сдавать экзамены для получения водительских прав без предъявления медицинской справки при подаче заявления через «Госуслуги», если данные о здоровье водителя есть в едином электронном реестре.
Сейчас для сдачи испытаний нужно предоставить паспорт, медсправку, документ о прохождении обучения в автошколе. Если экзамен на вождение сдает несовершеннолетний, то он должен показать в том числе письменное согласие законных представителей.
Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал, что водителям необходимо иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Он назвал электронный документооборот экспериментальным правовым моментом и рекомендовал носить с собой бумажные оригиналы.
Специалист уточнил, что инспектор ГАИ может проверить документы на «Госуслугах», если есть интернет.