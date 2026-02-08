В России предложили сдавать экзамены на водительские права без медсправки

РИА «Новости»: в России отменят медсправки для сдачи экзаменов на вождение

Экзаменуемых на водительские права могут освободить от предъявления медсправки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Россиянам могут разрешить сдавать экзамены для получения водительских прав без предъявления медицинской справки при подаче заявления через «Госуслуги», если данные о здоровье водителя есть в едином электронном реестре.

Сейчас для сдачи испытаний нужно предоставить паспорт, медсправку, документ о прохождении обучения в автошколе. Если экзамен на вождение сдает несовершеннолетний, то он должен показать в том числе письменное согласие законных представителей.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал, что водителям необходимо иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Он назвал электронный документооборот экспериментальным правовым моментом и рекомендовал носить с собой бумажные оригиналы.

Специалист уточнил, что инспектор ГАИ может проверить документы на «Госуслугах», если есть интернет.