Автоэксперт Попов перечислил документы, которые водителю необходимо иметь при себе

Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов в интервью RT подчеркнул, что на данный момент водителям необходимо иметь при себе оригиналы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).

По его словам, хотя электронный документооборот и предусмотрен правилами дорожного движения, на данный момент это остается экспериментальным правовым моментом.

«Если есть интернет, инспектор имеет техническую возможность проверить документы на „Госуслугах“. Захочет он это делать или нет — это уже другая история», — отметил эксперт.

Попов предположил, что в конце весны или летом могут быть приняты поправки, которые уберут экспериментальный статус электронного документооборота. После этого электронные документы станут полноценной заменой бумажным.

Однако на текущий момент, по словам эксперта, водительское удостоверение и СТС следует возить с собой. При этом страховой полис в бумажном виде не требуется, так как его электронная версия в pdf-формате вполне подходит. Также нет необходимости возить с собой медицинскую справку.