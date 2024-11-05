В России предложили мгновенно сообщать водителям о нарушении ПДД

Депутаты во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации камерами. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«Законопроектом предлагается внести изменение… [Согласно ему] при фиксации [нарушения ПДД] работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами превышения скорости одновременно подается сигнал красного цвета», — указано в пояснительной записке к проекту.

По мнению авторов законопроекта, такой подход повысит внимательность водителя до конца маршрута. Они также отметили, что наиболее опасное и распространенное нарушение ПДД — это превышение скорости, поэтому мгновенное оповещение окажется еще и эффективной профилактической мерой.

В конце октября стало известно, что за последние три года блогер Амиран Сардаров 562 раза нарушил ПДД, а общая сумма выписанных ему штрафов превысила полмиллиона рублей.