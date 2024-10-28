«Постньюс»: блогер Сардаров за 3 года накопил почти 600 штрафов за нарушение ПДД

В течение трех последних лет блогер Амиран Сардаров 562 раза нарушил правила дорожного движения и получил штраф. Об этом сообщил «Постньюс».
Общая сумма всех выписанных блогеру штрафов превысила полмиллиона рублей. Отмечается, что чаще всего Сардаров превышал скорость, из-за этого он получил почти половину всех взысканий. Также 162 раза он попадался на незаконном пересечении разметки.
Наконец, в числе нарушений знаменитости числятся также наоплаченная парковка и непристегнутый ремень безопасности. На данный момент блогер все еще не оплатил 12 штрафов, общая сумма которых насчитывает около 26 тысяч рублей.
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