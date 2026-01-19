В России предложили лишать прав за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы

Водителей могут начать штрафовать за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы, сообщил телеграм-канал Shot . По мнению авторов инициативы, такие фонари ослепляют других участников движения, что приводит к росту числа аварий.

Письмо направили главе МВД Владимиру Колокольцеву. Автор инициативы — глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин — отмечает, что из-за избыточно яркого света многие водители не могут пользоваться зеркалами заднего вида, а другие жалуются на то, что их слепят встречные машины, написали журналисты.

Это серьезно угрожает безопасности на дорогах. Еще одна проблема — глушители без катализаторов и сажевых фильтров. Они сильно шумят на дорогах. Кроме того, такие устройства выделяют едкий запах и вредные газы. Обычно такие изменения вносят в отечественные автомобили или праворульные иномарки.

За оба нарушения правил предусмотрен одинаковый штраф — 500 рублей. Однако в НАС считают, что такая сумма не побуждает водителей отказаться от установки ксеноновых фар. В связи с этим они предлагают либо лишать прав за использование таких фар, либо увеличить штраф до 30 тысяч рублей.

С 9 января в России вступил в силу новый закон, запрещающий ездить на временно ввезенных автомобилях с тонированными стеклами. Хотя для большинства водителей нововведения абсолютно ничего не изменят, в приграничных районах многие автомобилисты могут получить штрафы и требования от ГИБДД снять тонировку.