Штрафы за тонировку в 2026 году: какое наказание ждет водителей и как его избежать

Уже с 9 января в России вступил в силу закон, устраняющий возможность безнаказанной езды с тонировкой на временно ввезенных в страну авто. В 2026 году нарушение требований может обернуться не только штрафом, но и более серьезными последствиями. Подробности — в материале 360.ru.

«Фактически для обычного автовладельца в России ничего не меняется, светопропускная способность передних стекол по-прежнему остается на уровне не менее 70% на небронированном и не менее 60% на бронированном стекле. Штраф также не изменился, это по-прежнему 500 рублей при первичном и 2000-4000 рублей при повторном нарушении, уже без скидки за своевременную оплату», — рассказал он.

Хотя для большинства водителей нововведения абсолютно ничего не меняют, очень большое количество автомобилистов, особенно в приграничных регионах, могут столкнуться со штрафами и требованием от ГИБДД снять тонировку.

Касается это тех водителей, которые находятся в стране временно либо часто совершают выезды за рубеж, а машина при этом зарегистрирована в другой стране. Нормы, изложенные в Техническом регламенте таможенного союза № 018, теперь распространяются абсолютно на все автомобили в России.

Что еще является нарушением, помимо тонировки

Пленки, сетки и шторки с точки зрения закона и сертификации тоже являются нарушением и требуют протокола, однако это составляет большую трудность для администрирования, рассказал Ладушкин.

«Инспектору ГИБДД необходимо зафиксировать светопропускную способность стекол не на глазок, а с помощью прибора для измерения коэффициента светопропускной способности стекол „Свет“. За то время, пока инспектор отправляется за прибором, водитель может с легкостью удалить со стекол все шторки и сетки, значит, не будет состава правонарушения», — отметил он.

Если инспектор составит такой протокол без замеров, его можно будет легко оспорить в отделе ГИБДД или прокуратуре, так как светопропускная способность стекла фактически не нарушена, а шторка на присоске не является внесением изменения в конструкцию ТС.