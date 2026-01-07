Штрафы за тонировку в 2026 году: какое наказание ждет водителей и как его избежать
Автоэксперт Ладушкин: в 2026 году в РФ устранят лазейку для тонированных авто
Уже с 9 января в России вступил в силу закон, устраняющий возможность безнаказанной езды с тонировкой на временно ввезенных в страну авто. В 2026 году нарушение требований может обернуться не только штрафом, но и более серьезными последствиями. Подробности — в материале 360.ru.
Требования к тонировке в 2026 году
С 9 января устраняется пробел в законодательстве, касающийся тонировки на машинах, временно пребывающих на территории России, напомнил 360.ru автоэксперт, руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин.
«Фактически для обычного автовладельца в России ничего не меняется, светопропускная способность передних стекол по-прежнему остается на уровне не менее 70% на небронированном и не менее 60% на бронированном стекле. Штраф также не изменился, это по-прежнему 500 рублей при первичном и 2000-4000 рублей при повторном нарушении, уже без скидки за своевременную оплату», — рассказал он.
Хотя для большинства водителей нововведения абсолютно ничего не меняют, очень большое количество автомобилистов, особенно в приграничных регионах, могут столкнуться со штрафами и требованием от ГИБДД снять тонировку.
Касается это тех водителей, которые находятся в стране временно либо часто совершают выезды за рубеж, а машина при этом зарегистрирована в другой стране. Нормы, изложенные в Техническом регламенте таможенного союза № 018, теперь распространяются абсолютно на все автомобили в России.
Евгений Ладушкин
автоэксперт
Что еще является нарушением, помимо тонировки
Пленки, сетки и шторки с точки зрения закона и сертификации тоже являются нарушением и требуют протокола, однако это составляет большую трудность для администрирования, рассказал Ладушкин.
«Инспектору ГИБДД необходимо зафиксировать светопропускную способность стекол не на глазок, а с помощью прибора для измерения коэффициента светопропускной способности стекол „Свет“. За то время, пока инспектор отправляется за прибором, водитель может с легкостью удалить со стекол все шторки и сетки, значит, не будет состава правонарушения», — отметил он.
Если инспектор составит такой протокол без замеров, его можно будет легко оспорить в отделе ГИБДД или прокуратуре, так как светопропускная способность стекла фактически не нарушена, а шторка на присоске не является внесением изменения в конструкцию ТС.
Не будем забывать, что часто водители устанавливают такие шторки, которые практически на ноль сводят видимость в стекло. Чаще всего их ставят на боковые стекла, а некоторые водители устанавливают полноценные шторы, как у себя в квартире, которые свет не пропускают вовсе.
Евгений Ладушкин
автоэксперт
Относительно безопасно такие шторки можно устанавливать на большегрузы с высокой посадкой, где водитель боковым периферическим зрением не сможет увидеть машину справа и слева от него, поскольку сидит намного выше и видит соседние машины только в сферические зеркала заднего вида.
«На легковом автомобиле периферическое зрение крайне важно, и самостоятельно блокировать себе обзор не следует», — заключил специалист.
Что грозит за повторные нарушения
Зачастую инспекторы вместе со штрафом выдают официальное требование об устранении нарушения. Сведения вносят в базу данных.
Если водитель не выполнит требование в установленный срок, ситуация изменится кардинально. В этом случае будет действовать статья КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. По ней грозят следующие санкции:
- штраф от 2000 до 4000 рублей;
- либо административный арест до 15 суток;
- либо обязательные работы от 40 до 120 часов.
Какое именно наказание будет назначено, решает суд.
Как обжаловать штраф
Водитель имеет право в течение 10 дней обжаловать постановление инспектора. Для этого нужно сделать следующее:
- подать жалобу начальнику подразделения ГАИ, сотрудник которого выписал штраф. Данные для обращения указаны в постановлении;
- лично обратиться или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Ответ обязаны дать в течение 10 суток;
- обратиться в районный суд, если жалобу отклонили.
Необходимо учитывать тот факт, что судебная практика по таким делам складывается в пользу полицейских.
Как избежать наказания
Чтобы избежать дополнительных расходов и конфликтов с ГАИ, необходимо:
- устанавливать тонировку только в сертифицированных сервисах с замером светопропускания;
- сохранять документы на пленку и результаты измерений;
- учитывать, что даже «почти прозрачная» пленка может снизить показатель ниже допустимого;
- при получении требования об устранении не затягивать с его выполнением;
- не надеяться на снятие тонировки «на месте» как способ избежать наказания.
Таким образом, в 2026 году правила тонировки авто остаются строгими и однозначными. Формально штраф небольшой, но игнорирование предписаний ГИБДД грозит серьезными санкциями — от штрафа до ареста.