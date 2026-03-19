В России подскочили продажи легковушек с пробегом

По итогам февраля продажи легковых машин в России выросли на 3,7%. Об этом сообщило агентство «Автостат» .

Рынок машин с пробегом демонстрирует рост с июля. За прошедший месяц россияне купили до 411,9 тысячи единиц подержанных легковых автомобилей.

«Это на 5,7% меньше, чем месяцем ранее, но на 3,7% выше уровня февраля прошлого года», — подчеркнули эксперты агентства.

Чаще всего российские граждане покупали автомобили Lada — продажи отечественных легковушек сократились на 9,2% в годовом выражении, до 96,2 тысячи штук. В список лидеров также попали бренды Toyota, KIA и Hyundai и Volkswagen.

Ранее автоэксперт Андрей Каменский предположил, что уход китайских машин не сможет сильно поменять ситуацию на рынке. По его словам, представленные в России бренды их Китая — дочерние предприятия крупных компаний, которые занимают минимальную рыночную долю. Специалист добавил, что цены на отечественные автомобили не увеличатся.