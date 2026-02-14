Автоэксперт Каменский заявил, что не стоит ждать изменений из-за ухода ряда китайских автопроизводителей

Ряд китайских автомобильных марок может покинуть российский рынок вследствие увеличения конкурентной среды и повышения ставки утилизации транспортных средств. В беседе с «Авторадио» ситуацию прокомментировал директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский.

По его словам, китайские бренды, о которых идет речь, занимают минимальную долю рынка. Они представляют собой дочерние предприятия крупных компаний.

«Поэтому изменения какого-то не произойдет. Суммарно эти все бренды не составляют даже 1% от общей доли продаж», — отметил специалист.

Он также добавил, что цены на продукцию отечественного автопрома останутся прежними, производители стремятся удержать ценовой уровень. Рост стоимости возможен только для моделей премиум-класса, ввозимых параллельным импортом.