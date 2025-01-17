В России подешевели подержанные легковушки

«Известия»: средняя стоимость машин с пробегом в России снизилась на 12%

В России к концу 2024 года снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей. Об этом «Известиям» сообщили эксперты «Авто.ру Оценка».

Цена на машину с пробегом в среднем упала до двух миллионов рублей. Это на 12% ниже показателя января минувшего года.

«За год средний возраст подержанной легковушки увеличился почти до девяти лет, а пробег приблизился к 145 тысячам километров. Отечественные марки сохраняют присутствие на рынке с долей 13%, выше расположились Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%)», — уточнили собеседники газеты.

Доля китайских автомобилей за прошлый год составила 3,3%, поскольку они еще не начали массово выходить на рынок перепродажи.

Средняя стоимость машины с пробегом больше всего упала в Смоленской области. Затем следуют Липецкая и Пензенская области.

Среди моделей, цены на которые упали больше всего, значатся Lada Largus, Lada Xray, Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro, Exeed TXL, Exeed VX, Haval F7, Renault Logan II, а также Range Rover IV.

Директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов ранее заявил, что наиболее востребованной иномаркой с пробегом в ценовом сегменте до одного миллиона рублей у российских автолюбителей в прошлом году стал корейский Hyundai Solaris.