Названы пять самых популярных авто по цене до миллиона рублей

Наиболее востребованной иномаркой с пробегом в ценовом сегменте до одного миллиона рублей у российских автолюбителей в 2024 году оказался корейский автомобиль Hyundai Solaris. Об этом «Газета.ru» рассказал директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

«Первое место досталось представителю корейского автопрома — Hyundai Solaris рестайлинг первого поколения, 2014–2017 годы. Автомобиль хорошо зарекомендовал себя с точки зрения цены и качества», — сказал он.

По его словам, такая модель сейчас обойдется в 951 тысячу рублей.

Вторую строчку рейтинга занял Ford Focus третьего поколения, который выпускался с 2011 по 2015 год. Средняя стоимость такого авто составляет 726 тысяч рублей.

Третье место заняла еще одна модель Hyundai Solaris 2010–2014 годов выпуска, которую можно приобрести за 727 тысяч рублей.

На четвертое место Черноусов поместил Volkswagen Polo пятого поколения за 713 тысяч рублей. Пятерку лучших поддержанных авто замыкает Kia Rio третьего поколения по цене 769 тысяч рублей.

Специалист добавил, что на шестой и седьмой строчке рейтинга оказались Ford Focus II и Opel Astra J. Российские автолюбители смогут их приобрести за 526 тысяч рублей и 860 тысяч рублей соответственно.

В конце декабря «Автостат» назвал Bentley Continental GT наиболее востребованным авто с пробегом в сегменте Luxury среди россиян.