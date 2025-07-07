В России оценили сумму ущерба от транспортного коллапса в аэропортах

Транспортный коллапс и сбои в расписании 5–6 июля могут обойтись российским авиакомпаниям в 20 миллиардов рублей. Такими подсчетам аналитики поделились с изданием «Коммерсант».

Как заявил основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков, из-за отмены рейса Boeing 737–800 в двухклассной компоновке на 158 пассажиров авиакомпания может потерять до 23 миллионов рублей в зависимости от направления. Задержка рейса обойдется перевозчику примерно в полтора миллиона рублей.

Кроме того, уход одного борта на запасной аэродром на четыре часа обходится в среднем в полтора-два миллиона рублей.

«Объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей», — рассказал эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дацыков.

Массовые отмены авиарейсов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга наблюдались в субботу, 5 июля. Причинами стали сильный ветер и угроза беспилотников. В результате пассажиров не выпускали из салонов самолетов часами.