В России могут запретить электросамокаты для детей младше 16 лет

«Известия»: в России хотят разрешить управлять электросамокатами только с 16 лет

В России решили увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами и остальными средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и депутатов Госдумы.

Чиновники и законодатели пришли к выводу, что минимальный возраст управления СИМ нужно увеличить до 16 лет. При этом правительство предложило МВД проработать вопрос о выдаче прав для вождения этими видами транспорта. Также власти хотят запретить кататься на СИМ по тротуарам и проезжей части.

Один из участников совещания, глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подчеркнул, что в стране нужно создавать отдельный закон, который установит правила и права пользования средствами индивидуальной мобильности.

«Запрещать самокаты и другие СИМ нельзя, но там, где это возможно, их стоит ограничивать. Сейчас мы как раз разрабатываем такое регулирование совместно с правительством и субъектами РФ», — подчеркнул он.

Сервисы кикшеринга уже начали ограничивать возраст для управления СИМ с 18 лет. В пресс-службе «МТС Юрент» уточнили, что с помощью специальной программы идентификации отслеживают и блокируют несовершеннолетних.