В России могут появиться семейные линии досмотра в самолетах и поездах

В России предложили ввести отдельные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров с детьми в самолеты и поезда. Об этом РИА «Новости» сообщили в общественном совете при Министерстве транспорта России.

Инициативу на заседании комиссии озвучила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок. В совете уточнили, что предложения будут обсуждаться и прорабатываться совместно с профильными подразделениями Минтранса России.

«Первое, что можно сделать, — это быстрые решения, связанные с изменением регламентов обслуживания пассажиров», — отметил председатель комиссии Алексей Зотов.

Он добавил, что такие меры не требуют серьезных инвестиций и могут быть реализованы в виде рекомендаций.

Ранее компания «Автодор» начала акцию, благодаря которой многодетные семьи Подмосковья получили дополнительную возможность сэкономить на поездках по платным трассам компании. До 30 сентября для них действует специальное предложение.

