Многодетные семьи Подмосковья смогут купить транспондер со скидкой 30%

Многодетные семьи Подмосковья получили дополнительную возможность сэкономить на поездках по платным трассам компании «Автодор». До 30 сентября для них действует специальное предложение.

В рамках акции участники могут получить 12 тысяч бонусных баллов на лицевой счет транспондера T-pass. Эти баллы можно использовать для оплаты проезда: например, шести тысяч баллов достаточно, чтобы оформить максимальную скидку в 15% на целый месяц поездок по трассам сети компании.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подтвердить статус многодетной семьи. Это можно сделать через чат-бот в приложении MAX или в центре поддержки и обслуживания.

Дополнительно участникам акции предоставляют скидку в размере 30% на покупку транспондера T-pass. Предложение также действует до конца сентября и доступно один раз.

После выполнения всех условий бонусные баллы начисляют в течение пяти рабочих дней.

В компании отмечают, что подобные меры направлены на поддержку семей и снижение затрат на регулярные поездки по платным дорогам.

Правила начисления баллов доступны по ссылке. Сведения о покупке транспондера со скидкой опубликованы на сайте.