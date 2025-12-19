Путин связал рост цен на авиаперевозки с дефицитом самолетного парка

Подорожание авиаперевозок в России вызвано, в частности, дефицитом воздушных судов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время «Итогов года».

«Западные компании, которые поставляли нам самолеты, в силу различных причин политического характера приняли решение не сотрудничать с нами», — объяснил он.

Глава государства подчеркнул, что стране нужны самолеты собственного производства. При этом Путин нашел в ситуации плюсы для России и минусы для самих компаний: она заставляет работать российских авиапроизводителей и подрывает репутацию иностранных.

В октябре министр промышленности и торговли Антон Алиханов призвал отказаться от временного ввоза иностранных самолетов, чтобы не вредить отечественному авиастроению.