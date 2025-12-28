В Росавиации рассказали о работе аэропортов Московского региона

Аэропорты московского региона работают в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале ведомства.

По его словам, Домодедово и Жуковский продолжают работу в штатном режиме. Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с профильными службами. Пассажирам рекомендовано следить за изменениями в расписании через онлайн-табло аэропортов.

На фоне введения плана «Ковер» в Шереметьеве часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы. По данным аэропорта, с 17:00 до 19:30 по московскому времени 14 самолетов ушли на запасные площадки.

О корректировке расписания сообщили и в «Аэрофлоте». В авиакомпании отметили, что часть рейсов, следовавших в Москву, направили в другие города, а изменения в графике полетов могут продолжиться. Пассажирам отмененных рейсов предложили вернуть средства или переоформить билеты без доплаты.