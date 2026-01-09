В Росавиации прокомментировали массовые задержки рейсов по всей России

Некоторые СМИ публикуют информацию о задержках рейсов в аэропортах, опираясь на онлайн-табло. Однако эти данные могут ввести в заблуждение как пассажиров, ожидающих вылета, так и тех, кто уже прибыл. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Задержки/отмены/переносы могут возникать по разным причинам, в том числе производственного и технического характера, как-то: по причине усиленных мероприятий по обработке воздушных судов и взлетно-посадочных полос в целях обеспечения безопасности полетов; по причине объединения рейсов и т. д.», — заявили в пресс-службе.

Складывать, вычитать или использовать другие арифметические операции с ними — неправильно и не подходит для оценки оперативной обстановки в аэропортах.

Аэропорты Москвы вторые сутки работают в штатном режиме, несмотря на сильный снегопад.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский с полуночи до восьми утра по московскому времени приняли и отправили 135 рейсов. Аэропорты работают в усиленном режиме, привлекая все необходимые ресурсы для обслуживания самолетов в сложных погодных условиях.