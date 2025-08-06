В Пулкове предупредили о проблемах с прибытием багажа на 20 рейсах

В аэропорту Пулково произошел технический сбой в системе управления багажом. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.

Сбой зафиксирован в период с 11:00 до 13:00 и затронул около 20 рейсов. На этих направлениях часть багажа не загрузили в самолеты.

В Пулково извинились перед пассажирами и заверили, что сотрудники аэропорта уже работают с авиакомпаниями над тем, чтобы доставить вещи владельцам ближайшими рейсами. Всем, кто не получил свой багаж, рекомендуется обратиться в службу розыска багажа по прибытии. Ситуацию контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее, 2 августа, аэропорт Внуково предупреждал о задержке доставки 53 мест багажа на рейсе TK-415 из Стамбула. Основную часть отправили дополнительным рейсом.