Аэропорт Внуково предупредил о задержке доставки багажа из Стамбула в Москву
Аэропорт Внуково предупредил пассажиров рейса TK-415 из Стамбула в Москву с прибытием 2 августа в 18:01 о задержке доставки багажа. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«К сожалению, на рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа», — указали представители Внукова.
Основную часть багажа отправят дополнительным рейсом TK-411, который прибудет 2 августа в 22:38 по московскому времени согласно расписанию. Авиакомпания принесла пассажирам извинения за неудобства.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на сутки задержали рейс авиакомпании «Икар» во вьетнамский Нячанг с 439 пассажирами. Причиной стали технические неполадки.
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Аэропорт Внуково предупредил о задержке доставки багажа из Стамбула в Москву
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