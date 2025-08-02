Аэропорт Внуково предупредил о задержке доставки багажа из Стамбула в Москву

Аэропорт Внуково предупредил пассажиров рейса TK-415 из Стамбула в Москву с прибытием 2 августа в 18:01 о задержке доставки багажа. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«К сожалению, на рейсе ожидается задержка доставки 53 мест багажа», — указали представители Внукова.

Основную часть багажа отправят дополнительным рейсом TK-411, который прибудет 2 августа в 22:38 по московскому времени согласно расписанию. Авиакомпания принесла пассажирам извинения за неудобства.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на сутки задержали рейс авиакомпании «Икар» во вьетнамский Нячанг с 439 пассажирами. Причиной стали технические неполадки.