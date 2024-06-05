В огненной палитре. АвтоВАЗ показал гостям ПМЭФ новую Lada Iskra

АвтоВАЗ провел на ПМЭФ официальную презентацию автомобиля Lada Iskra

Фото: РИА «Новости»

АвтоВАЗ показал на Петербургском международном экономическом форуме новый седан Lada Iskra. Автомобиль представили в красном цвете, которому в палитре производителя дали название «Огонь», сообщило РИА «Новости».

По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, новая машина стала символом трудового подвига многотысячной команды компании. Коллективу удалось создать автомобиль в рекордные по меркам мирового автопрома сроки и сделать его технологически независимым.

В линейку Lada Iskra будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

Участникам Петербургского форума представили красного трансформера, а также андроида Женю. Робот находится на стенде Московской области и консультирует посетителей. Трансформеру еще не дали имя, он символизирует трансформацию и адаптивность экономики Подмосковья.

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