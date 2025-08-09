В Нижегородской области паровоз туристического поезда сошел с рельсов

Вечером 9 августа в Нижегородской области под Арзамасом паровоз пригородного туристического поезда № 6904, следовавшего в Нижний Новгород, частично сошел с рельсов. Об этом сообщили в Горьковской железной дороге .

В пресс-службе уточнили, что у локомотива с рельсов сошла одна колесная пара. Все произошло на перегоне Арзамас-1 — Соловейко около 18:10. Никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. На место направили восстановительный поезд, причины происшествия выясняются.

Вагоны прицепили к другому локомотиву и вернули на станцию Арзамас-1, откуда состав отправится по маршруту. Движение других пассажирских поездов не нарушено.

В июле в Хабаровском крае локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1.