Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ в Хабаровском крае

В Хабаровском крае локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По ее данным, маневренный тепловоз сошел с рельсов и опрокинулся. Машинист объединил локомотив с гружеными углем полувагонами на станции «Мылки» и следовал к месту разгрузки в районе ТЭЦ-1.

«По предварительным данным, им не соблюдались правила безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом», — заявили в прокуратуре.

В результате никто не пострадал. Сам локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура получили повреждения. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о движении и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В начале июля локомотив и три вагона сошли с рельсов в Новосибирской области. По факту случившегося завели уголовное дело.