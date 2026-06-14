В МВД назвали восемь оснований для аннулирования водительских прав

Аннулировать водительские права в России можно по восьми основаниям. Об этом со ссылкой на МВД сообщил ТАСС .

Российские или международные права аннулируются при истечении срока действия, смене персональных данных водителя, выдаче нового удостоверения, износа или повреждения, делающего их плохо читаемыми, по заявлению о их пропаже или хищении и в случае смерти владельца.

Также станет недействительным удостоверение, выданное по поддельным документам или с нарушением правил.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не штрафовать водителей, забывших автодокументы, если их наличие можно подтвердить по электронным базам. Он направил письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.