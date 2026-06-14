В МВД назвали восемь оснований для аннулирования водительских прав
Аннулировать водительские права в России можно по восьми основаниям. Об этом со ссылкой на МВД сообщил ТАСС.
Российские или международные права аннулируются при истечении срока действия, смене персональных данных водителя, выдаче нового удостоверения, износа или повреждения, делающего их плохо читаемыми, по заявлению о их пропаже или хищении и в случае смерти владельца.
Также станет недействительным удостоверение, выданное по поддельным документам или с нарушением правил.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил не штрафовать водителей, забывших автодокументы, если их наличие можно подтвердить по электронным базам. Он направил письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.