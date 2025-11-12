В Москве заработал первый трамвайный диаметр

Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram

В Москве запустили новый вид городского транспорта — трамвайный диаметр Т1. Он свяжет метро «Университет» на юго-западе с Метрогородком на востоке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта столицы. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы — трамвайный диаметр Т1», — написал он.

Московские трамвайные диаметры фактически станут наземными линиями метро, отметил градоначальник. Они пройдут через центр города, связав отдаленные районы. В некоторых случаях добраться до нужного места на трамвае будет быстрее, чем на метро.

На новом маршруте Т1 — 64 остановки с интервалом движения шесть минут. Трамваи № 39 и № 13, которые курсируют от «Чистых прудов» до «Университета» и Чертаново соответственно, продолжат свою работу.

Благодаря этому на центральных остановках ожидание трамвая сократится до четырех минут.

Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
1/6
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
2/6
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
3/6
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
4/6
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
5/6
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
6/6

Весной Собянин пообещал запустить второй трамвайный диаметр длиной 33 километра. Он свяжет станцию метро «Чертановская» с Новогиреевым на МЦД-4. Новый маршрут улучшит транспортную доступность для более миллиона человек.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что с 15 ноября от станции метро «Филевский Парк» запустят два новых маршрута в Одинцовский городской округ: 1139 до Новой Трехгорки и 1818 до Международного университета в поселке Заречье. На линию выйдут 14 новых больших автобусов, соответствующих высоким московским стандартам.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте