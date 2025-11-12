В Москве заработал первый трамвайный диаметр

В Москве запустили новый вид городского транспорта — трамвайный диаметр Т1. Он свяжет метро «Университет» на юго-западе с Метрогородком на востоке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта столицы. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы — трамвайный диаметр Т1», — написал он.

Московские трамвайные диаметры фактически станут наземными линиями метро, отметил градоначальник. Они пройдут через центр города, связав отдаленные районы. В некоторых случаях добраться до нужного места на трамвае будет быстрее, чем на метро.

На новом маршруте Т1 — 64 остановки с интервалом движения шесть минут. Трамваи № 39 и № 13, которые курсируют от «Чистых прудов» до «Университета» и Чертаново соответственно, продолжат свою работу.

Благодаря этому на центральных остановках ожидание трамвая сократится до четырех минут.