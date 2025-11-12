В Москве заработал первый трамвайный диаметр
В Москве запустили новый вид городского транспорта — трамвайный диаметр Т1. Он свяжет метро «Университет» на юго-западе с Метрогородком на востоке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта столицы. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы — трамвайный диаметр Т1», — написал он.
Московские трамвайные диаметры фактически станут наземными линиями метро, отметил градоначальник. Они пройдут через центр города, связав отдаленные районы. В некоторых случаях добраться до нужного места на трамвае будет быстрее, чем на метро.
На новом маршруте Т1 — 64 остановки с интервалом движения шесть минут. Трамваи № 39 и № 13, которые курсируют от «Чистых прудов» до «Университета» и Чертаново соответственно, продолжат свою работу.
Благодаря этому на центральных остановках ожидание трамвая сократится до четырех минут.
Весной Собянин пообещал запустить второй трамвайный диаметр длиной 33 километра. Он свяжет станцию метро «Чертановская» с Новогиреевым на МЦД-4. Новый маршрут улучшит транспортную доступность для более миллиона человек.
Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что с 15 ноября от станции метро «Филевский Парк» запустят два новых маршрута в Одинцовский городской округ: 1139 до Новой Трехгорки и 1818 до Международного университета в поселке Заречье. На линию выйдут 14 новых больших автобусов, соответствующих высоким московским стандартам.