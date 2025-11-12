Новые маршруты в ближайшее Подмосковье запустят с 15 ноября

Стоимость проезда на маршруте 1139 по карте «Тройка» — от 63 рублей до 97 рублей, по банковской карте — от 64 до 98 рублей. Тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза — на входе и выходе.

Стоимость проезда на маршруте 1818 по карте «Тройка» — 63 рубля, по банковской карте — 64 рубля. Тариф фиксированный, прикладывать карту нужно только на вход.

Доступен проход по картам москвича и жителя Московской области аналогично городским маршрутам столицы.

Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.

Работают единые билеты без лимита поездок зоны «Пригород» по карте москвича для обучающихся на 30 дней — 1 390 рублей, на 90 дней — 3 960 рублей. Также они действуют для проезда на метро, МЦК, МЦД и в наземном транспорте Москвы.