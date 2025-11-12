Новые маршруты в ближайшее Подмосковье запустят с 15 ноября
С 15 ноября от станции метро «Филевский парк» запустят два новых маршрута в Одинцовский городской округ: 1139 до Новой Трехгорки и 1818 до Международного университета в поселке Заречье. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На линию выйдут 14 современных автобусов большого класса, которые оборудованы по высоким московским стандартам.
Максим Ликсутов отметил, что сеть пригородных маршрутов Московского транспорта развивают по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
«Всего с начала осени запустили уже 11 маршрутов из столицы в ближайшее Подмосковье, еще 12 планируем ввести в декабре», — сказал он.
Тарифы и правила маршрутов
- Стоимость проезда на маршруте 1139 по карте «Тройка» — от 63 рублей до 97 рублей, по банковской карте — от 64 до 98 рублей. Тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза — на входе и выходе.
- Стоимость проезда на маршруте 1818 по карте «Тройка» — 63 рубля, по банковской карте — 64 рубля. Тариф фиксированный, прикладывать карту нужно только на вход.
- Доступен проход по картам москвича и жителя Московской области аналогично городским маршрутам столицы.
- Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.
- Работают единые билеты без лимита поездок зоны «Пригород» по карте москвича для обучающихся на 30 дней — 1 390 рублей, на 90 дней — 3 960 рублей. Также они действуют для проезда на метро, МЦК, МЦД и в наземном транспорте Москвы.
- Жители области смогут оплачивать проезд по единым абонементам зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. В них входят бесплатные пересадки на метро, МЦД, МЦК и столичный наземный транспорт. Поездки на электросудах также включены в абонемент. Также можно бесплатно арендовать велосипеды и электроскутеры.