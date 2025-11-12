Новые маршруты в ближайшее Подмосковье запустят с 15 ноября

Пресс-служба Транспортного комплекса Москвы
С 15 ноября от станции метро «Филевский парк» запустят два новых маршрута в Одинцовский городской округ: 1139 до Новой Трехгорки и 1818 до Международного университета в поселке Заречье. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На линию выйдут 14 современных автобусов большого класса, которые оборудованы по высоким московским стандартам.

Максим Ликсутов отметил, что сеть пригородных маршрутов Московского транспорта развивают по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

«Всего с начала осени запустили уже 11 маршрутов из столицы в ближайшее Подмосковье, еще 12 планируем ввести в декабре», — сказал он.

Тарифы и правила маршрутов

