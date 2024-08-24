В Москве временно закрыли некоторые станции метро на красной ветке

Участок «Саларьево — Новомосковская» Сокольнической линии метро Москвы закроют для движения составов до 28 августа из-за работ по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Об этом сообщили на сайте мэра правительства.

Москвичам рекомендовали воспользоваться бесплатными автобусами КМ (компенсационных маршрутов). Транспорт будет ездить с 5:25 до 02:00 с остановками «Филатов Луг», «Саларьево», «Ольховая», «Прокшино» и «Новомосковская». В выходные будут курсировать примерно 30 автобусов с интервалами около двух минут. В будние дни появится свыше 110 автобусов, которые будут приезжать каждые 30 секунд.

Ранее стало известно, что в Московской области завершили работы по ликвидации 120 опасных переходов через железную дорогу. Для повышения безопасности с начала года установили около одного километра ограждений вдоль путей, 300 метров из которых — это железобетонные конструкции.