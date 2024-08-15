Еще 120 опасных переходов через ж/д пути устранили в Подмосковье

Работы по ликвидации 120 опасных переходов через железнодорожные пути завершили в Подмосковье. В рамках мероприятий по повышению безопасности с начала года установили около одного километра ограждений вдоль путей, из которых примерно 300 метров — железобетонные конструкции.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что с начала 2024 года на железной дороге региона произошло более 110 смертельных случаев, из которых 60 связаны с несанкционированным переходом через пути — такая практика остается основной причиной травматизма.

Для ликвидации «опасных троп» продолжается установка ограждений вблизи станций, где зафиксировано наибольшее количество таких переходов.

«Около одного километра ограждений из планируемых двух километров уже установили в 13 округах», — добавил Гержик.

Кроме того, в области продолжается реализация комплексных мероприятий по благоустройству объектов железнодорожной инфраструктуры. Параллельно с ограждениями строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и железобетонные конструкции вдоль путей, а также информационные стенды на станциях и камеры для фиксации нарушений правил перехода через пути.

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